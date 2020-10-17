Ломаченко — Лопес: прогноз Люка Кэмпбелла на бой 18 октября
Известный боксёр Люк Кэмпбелл дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес, который состоится 18 октября.
Ставка: победа Василия Ломаченко за 1.25.
«Ломаченко сломает Лопеса так же, как и ломал до этого всех остальных. Он сделает это благодаря своей ловкости, умному движению и боксерскому интеллекту. Ломаченко — лучший бодипанчер, которого я когда-либо видел. Кажется, что по ходу поединка он становится еще более крепким, умудряется добавить.
Я крупный для этого веса, поэтому немного сумел его ограничить. Лопес — низкий и, если будет оставаться вблизи, окажется в руках Ломаченко».
Люк Кэмпбелл в 2019 году проиграл Василию Ломаченко по очкам единогласным решением судей.
- 17 октября 2020
-
18:15
-
18:10
-
18:00
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:25
-
15:15
-
15:10
-
15:05
-
15:01
-
14:50
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
14:01
-
13:45
-
13:30
-
13:29
Партнерский контент