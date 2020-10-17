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Ломаченко — Лопес: прогноз Люка Кэмпбелла на бой 18 октября

Ломаченко — Лопес: прогноз Люка Кэмпбелла на бой 18 октября
Ставки / Прогнозы 0

Известный боксёр Люк Кэмпбелл дал прогноз на бой Василий Ломаченко — Теофимо Лопес, который состоится 18 октября.

Ставка: победа Василия Ломаченко за 1.25.

«Ломаченко сломает Лопеса так же, как и ломал до этого всех остальных. Он сделает это благодаря своей ловкости, умному движению и боксерскому интеллекту. Ломаченко — лучший бодипанчер, которого я когда-либо видел. Кажется, что по ходу поединка он становится еще более крепким, умудряется добавить.

Я крупный для этого веса, поэтому немного сумел его ограничить. Лопес — низкий и, если будет оставаться вблизи, окажется в руках Ломаченко».

Люк Кэмпбелл в 2019 году проиграл Василию Ломаченко по очкам единогласным решением судей.

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