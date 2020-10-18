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«Арсенал» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура чемпионата России

«Арсенал» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 11-го тура чемпионата России
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Урал».

Ставка: обе забьют за 1.86.

«Где, мне кажется, должны быть голы, так это в Туле. «Арсенал» Сергея Подпалого будет принимать «Урал». Команды соседствуют в турнирной таблице. «Урал» при Матвееве стал меньше пропускать, но и меньше забивать. Всего 7 забитых мячей у уральцев, но моменты команда создает. По-прежнему она зависима от Эрика Бикфалви. Его участие в матче под вопросом. У него индивидуальные тренировки.

У «Арсенала» не будет Костадинова — травмирован. Но у «Арсенала» неплохая подпиточка пришла, как мы знаем, в это трансферное окно. И Рассказов к команде присоединился, и Ломовицкий, и Джорджевич, и Панченко. У «Арсенала» все неплохо с финансами. По кадрам — тоже весьма недурно.

В последних матчах этих команд, как правило, был обмен голами. У «Арсенала» семь матчей подряд, в которых доходит вариант «обе забьют». Думаю, и здесь можно рискнуть, поставив на такой вариант. Тем более что в последних четырех матчах этих соперников забивали обе команды».

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