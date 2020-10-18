ЦСКА — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на московское дерби в 11-м туре РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА за 2.14.

«Интересный матч в первую очередь с точки зрения событий, происходящих в «Динамо». Меняется управление командой, меняется тренер. Правда, он не успевает прилететь в Россию. Руководить командой в этом матче будет Александр Кульчий.



Мне кажется, «Динамо» потребуется пауза для перезагрузки. Нужно, чтобы новый тренер приступил к работе и объяснил игрокам, чего он от них хочет. Вроде бы у армейцев большее число футболистов было задействовано в матчах сборных, и это может сказаться. Но ЦСКА выглядит достаточно крепко сейчас и может воспользоваться слабостью и неустроенностью «Динамо». Может ЦСКА серьезно надавить и выиграть. Коэффициент на победу армейцев».