ЦСКА — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на московское дерби в 11-м туре РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 ЦСКА — «Динамо».
Ставка: победа ЦСКА за 2.14.
«Интересный матч в первую очередь с точки зрения событий, происходящих в «Динамо». Меняется управление командой, меняется тренер. Правда, он не успевает прилететь в Россию. Руководить командой в этом матче будет Александр Кульчий.
Мне кажется, «Динамо» потребуется пауза для перезагрузки. Нужно, чтобы новый тренер приступил к работе и объяснил игрокам, чего он от них хочет. Вроде бы у армейцев большее число футболистов было задействовано в матчах сборных, и это может сказаться. Но ЦСКА выглядит достаточно крепко сейчас и может воспользоваться слабостью и неустроенностью «Динамо». Может ЦСКА серьезно надавить и выиграть. Коэффициент на победу армейцев».
- 18 октября 2020
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