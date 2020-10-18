«Шальке» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шальке» — «Унион».
Ставка: обе забьют за 1.73.
«Матч, который довольно сложно поддается предсказаниям, особенно с учетом той ужасной формы, в которой «Шальке» находится в нынешнем сезоне. Не знаю, как там пауза на матчи сборных сказалась на клубе. Но говорить хоть в какой-то игре, что «Шальке» является фаворитом, на мой взгляд, пока что не приходится.
В этой связи я выберу ставку на голы, абстрагировавшись от результата. Мне кажется, игра в обороне хромает и у тех, и у других. Достаточно много проблем с оборонительными действиями. А это значит, что есть шанс на ошибки.
Выберу вариант «обе забьют». Это достаточно интересная ставка, ведь «Унион» знает, какие проблемы есть у соперника. Он понимает, что есть возможность поживиться, набрать какие-то очки. Он, наверное, пойдет вперед».
- 18 октября 2020
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