«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.63.

«На первый взгляд, фаворит ясен – команда хозяев под управлением Жозе Моуринью явно на подъёме, игра её впечатляет, особенно после ярчайшей крупной победы в 4–м туре на «Олд Траффорд», где был больно бит «Манчестер Юнайтед» 6:1. Такого результата, прежде всего, по счёту, не ожидал никто. Думается, не ожидал его и Моуринью. Всё для его команды в тот вечер сложилось более чем удачно: нелепые ошибки соперников, вкупе с судейскими, а главное впечатляющая игра его подопечных, которых он подготовил к этому матчу выше всяких похвал.



Кстати, это была самая крупная победа «Шпор» на «Олд Траффорд» и повторение их победного счёта в матче с «Красными дьяволами» – 6:1 — на родном «Уайт–Харт–Лейн» 10–го сентября 1932 года.



Однако, это уже дела минувшие. Следующий соперник — «Вест Хэм», который тоже в последних матчах накануне перерыва на игры сборных, шёл по восходящей, и эта пауза была явно нежелательной для «Молотобойцев», разгромивших всухую в 3–м и 4–м турах весьма статусные команды – «Вулверхэмптон» (дома) 4:0 и «Лестер» 3:0 (в гостях). Причём, Дэвид Моейс – менеджер «Юнайтед» – руководил командой дистанционно по телефону. Мойес подхватил коронавирус и был на карантине. И вот такой успех.



Против «Вест Хэма» вполне можем увидеть новичка хозяев – высоченного бразильского забивного форварда (рост 190 см) Карлоса Винисиуса, арендованного у лиссабонской «Бенфики». Ставлю на хозяев с форой (-1.5)».