«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Новосибирске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» с нулевой форой за 1.69.

«Нельзя сказать, что подопечные Николая Заварухина показывают ужасный хоккей и ничего не могут придумать. Вовсе нет. Играют они, напротив, вполне неплохо. Эпизодами проходят замечательные комбинации, движение есть, свои две-три шайбы стабильно забрасывают.



А вот оборона выглядит просто кошмарно. Харри Сятери упорно не может набрать форму: в прошлом сезоне он тащил как проклятый, а в этом действует заметно ниже привычного уровня. Алексей Красиков и Антон Красоткин уступают финну по уровню. Они получают шансы, но стабильностью тоже не отличаются.



Без уверенности в последнем рубеже количество ошибок в своей зоне заметно повысилось, что вполне логично. Кроме того, почти все новички пока совсем не впечатляют. Ситуация неприятная. Новосибирцы уже выпали из зоны плей-офф, сейчас они занимают девятое место на Востоке.



«Ак Барс» тем временем вынужден обходиться без ряда хоккеистов основы, что сказывается на качестве игры. В первую очередь страдают спецбригады, большинство и меньшинство в последнее время радуют редко. Вдобавок выпали два основных вратаря, остались Амир Мифтахов и Артур Ахтямов.



Вроде бы у казанцев три поражения в четырёх матчах, но не всё так плохо. В основное время они не проигрывают на протяжении шести поединков, стабильно собирая одно-два очка. Этого хватает, чтобы держаться в группе лидеров. На сегодня — третье место Востока, отставание от лидирующего «Автомобилиста» минимально. Уральцы, правда, имеют встречу в запасе.



Не будем мудрить и возьмём П2 с нулевой форой за 1.69. Новосибирцы слишком много пропускают, так что свои две-три шайбы гости наверняка найдут даже в усечённом составе. А вот пробить подопечных Дмитрия Квартальнова даже сейчас нелегко. Лобовую победу брать не рискнём, зато с подстраховкой на случай ничьей ставка выглядит надёжно».