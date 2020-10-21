«Зенит» — «Брюгге»: результат матча 20.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 63-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. На 74-й минуте мяч после удара защитника «Зенита» Деяна Ловрена попал в штангу, срикошетил в спину голкипера гостей Итана Хорвата и влетел в ворота. В компенсированное время встречи победный гол за «Брюгге» забил Шарль де Кетеларе.
Эксперты считали российский клуб фаворитом: ставки на победу «Зенита» принимались за 1.70, на ничью — за 4.00, на победу «Брюгге» — за 5.90. С 1000 рублей можно было выиграть 5900 рублей.
Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.83, «обе забьют» — за 1.76. На автогол предлагалось поставить за 9.00.
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