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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Даниила Квята на бой UFC 254

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Даниила Квята на бой UFC 254
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Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят дал прогноз на бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи. Поединок пройдёт 24 октября на острове Яс в Абу-Даби. Ориентировочное начало поединка — в 23:00 мск.

Ставка: победа Нурмагомедова во 2-м раунде за 6.60.

«Что касается боя Гэтжи и Нурмагомедова, то я думаю, что Хабиб победит во втором раунде удушающим приёмом. Где-то в середине раунда. Думаю, это будет интересный бой. Джастин Гэтжи очень силён в стойке. В какой-то момент будут размены ударами. Буду стараться смотреть бой, где бы я ни находился», – сказал Квят.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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