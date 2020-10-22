«Селтик» — «Милан»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги Европы 22.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Селтик» — «Милан».
Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.68.
«В родной Серии А команда Стефано Пиоли выглядит выше всяких похвал. В четырёх турах было добыто четыре победы с общим счётом 9:1. Конечно, не все соперники представляли серьёзную опасность, но прежде клуб часто спотыкался в матчах с середняками и аутсайдерами. А тут — 12 очков из 12 возможных и чистое первое место в турнирной таблице.
Отдельного внимания заслуживает последняя игра. «Россонери» бились в миланском дерби с «Интером» и одержали победу со счётом 2:1. Ключевой фигурой стал Златан Ибрагимович, оформивший дубль. Впереди у «дьяволов» непростая игра с «Ромой» в чемпионате Италии, вполне возможно, что главный тренер побережёт шведа.
У «Селтика» есть важная потеря перед матчем: травмирован Форрест, который умеет разгонять атаки. Оборона «Милана» довольно крепкая, а у шотландцев с созиданием сейчас стало туговато. Да и вообще миланцы в последнее время на высоте.
Беспроигрышная серия «россонери» составляет уже 20 матчей, в ХХI веке такого отрезка у клуба ещё не было. На наш взгляд, тенденция не прервётся. Однако много голов ждать тоже не стоит. Проверим ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.68».
- 22 октября 2020
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