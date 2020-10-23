«Амур» — «Трактор»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Хабаровске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор».

Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.75.

«Кошмарный старт сезона остался далеко позади. «Амур» доказал, что по праву претендует на зону плей-офф и просто так от неё не откажется. К слову, разгром «Ак Барса» впервые в регулярном чемпионате поднял хабаровчан в кубковую восьмёрку. Правда, все прямые конкуренты провели меньше игр.



«Трактор» тоже набрал отличный ход. Шутка ли — до неудачи в Новосибирске было шесть побед в семи поединках. Единственное поражение на том отрезке состоялось в Екатеринбурге, причём на тоненького (1:3, в концовке подвели удаления). Зато одолели сразу нескольких крепких оппонентов — московское «Динамо», «Ак Барс» и «Северсталь».



Анвар Гатиятулин знает своё дело. Защита чертовски надёжна и практически не ошибается, вратари в нужный момент выручают. А нападение не опускается ниже определённой планки даже без Виталия Кравцова, который по-прежнему восстанавливается от травмы и должен вернуться со дня на день.



«Мишки» потихоньку сели на хвост лидирующей группе Восточной конференции и абсолютно не собираются отставать. Соперники крепкие, обученные, дисциплинированные. В то же время линия на тоталы от букмекеров выглядит сомнительно. «Амур» добирался до отметки в четыре шайбы в шести последних матчах, а в пяти из них забивал как минимум трижды.



У «Трактора» ситуация похожая — вот уже в 10 поединках с участием челябинцев забивается не менее четырёх голов. При этом даже на тотал больше 4 шайбы дают нестыдный коэффициент 1.75. Обе команды сейчас на ходу. Они именно что дисциплинированные, а не трусливые. Жаться к воротам вряд ли станут, надо ковать железо, пока горячо.



Словом, на четыре-пять голов мы тут вполне можем рассчитывать. Ставка посмелее — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.26. Всё же состав у гостей покрепче, да и проблем со свежестью быть не должно. График в октябре был не самым плотным. Ждём тут чего-то вроде 2:3 или 2:2».