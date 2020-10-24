«Локомотив» — «Ротор»: прогноз Павла Занозина на матч 12-го тура РПЛ

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ротор».
Ставка: «Ротор» не забьёт за 1.81.
«После крутого перформанса «Локомотива» в Лиге Чемпионов будет очень интересно посмотреть на команду в совсем других условиях. В очередном туре чемпионата России «Локо» принимает главного аутсайдера РПЛ — «Ротор».
Честно говоря, я до сих пор под впечатлением от итоговой ничьей «Локомотива» в Австрии. Потому что в начале второго тайма мне казалось, что будет что-то вроде 1:5. Но Марко Николич в очередной раз доказывает, что он очень здорово умеет ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах. С «Ротором» надо будет много атаковать, а с этим у «Локомотива» пока проблемы. Зато за оборону можно быть спокойным. Вот и Гильерме в очередной раз доказывает, что он очень неплохой вратарь. Ну а атака Волгограда — это просто смех. Всего 4 забитых гола в 11 турах — пусто-пусто.
Думаю, шансов продвинуться по этому показателю в игре против железнодорожников у «Ротора» крайне мало. Так что мне больше всего нравится ставка «Ротор» забьет: нет. По крайней мере, из имеющихся низовых вариантов за неё платят больше всего. Не исключаю в этом матче и нулевую ничью, но так рисковать, пожалуй, все-таки не стоит. А вот без голов волгоградцев обойдётся, как мне кажется, с очень большой вероятностью».
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