«Барселона» — «Реал»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Испании

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.58, удаление за 3.50.

«Поражение в ЛЧ от «Шахтёра», игравшего без девяти основных игроков, и от «Кадиса» в Ла Лиге – однозначное доказательство системного кризиса в королевском клубе. Что стало детонатором? Уход Бэйла? Травма Рамоса? Факт, что без своего капитана «Реал» проиграл семь из восьми матчей. «Барселона» тоже не в лучшей форме – проиграла «Хетафе», но хоть в ЛЧ расправилась с «Ференцварошем».



Вот такие странные расклады перед Эль-класико. У «Реала» и статистика очных встреч отвратительная – всего одна победа в последних пяти дуэлях.



Но и «Барса» не выигрывает в Ла Лиге уже два матча кряду. Понятно, что на Эль-класико мотивация у команд запредельная. Но рискну поставить только на то, что обе команды забьют. И на красную карточку. Такие матчи не могут быть мирными. У кого-то нервы и сдадут».