«Барселона» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на «класико»

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.63.



«Команда Зидана приедет на «Камп Ноу» предельно мотивированной и предельно злой. Возвращается после пропуска матча с «Шахтером» капитан команды Серхио Рамос, его воля и его характер. Все это должно помочь мадридцам. Но есть и потери на правом фланге обороны. Одновременно там травмированы и Карвахаль, и Одриосола. Скорее всего, там сыграет Начо, активность которого в атаке просто близка к нулю. Это серьезная потеря.



У «Барселоны» на этом же фланге есть проблемы, где не сыграет Жорди Альба. Этот фланг, где будут играть не совсем ключевые игроки, может сыграть ключевую роль. Не исключено, что команды сделают акцент на противоположном фланге, где будут действовать более атакующие футболисты. Этот дисбаланс на флангах создает интригу. Для меня немного загадка, как все пройдет, да и вся «Барселона» Кумана для меня пока загадка.



«Реал» после двух домашних поражений также является загадкой. Учитывая, что мы находимся на начальной стадии сезона, а состояние команд после короткой предсезонке довольно таки непонятна, я думаю, что, во-первых, игра будет непредсказуемая. Во-вторых, вряд ли это будет качественное класико супер высокого качества, такого, к которому мы привыкли, когда командами руководители Жозе Моуринью и Пепе Гвардиола.



Я сделаю аккуратный прогноз. Поставлю на то, что «Барселона» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча. Вроде бы аккуратная и скромная ставка. Все, что нам надо — это два гола, один из которых должна забить «Барселона». Она на своем поле явный фаворит и пока находится не в таком кризисном состоянии, как «Реал». По крайне мере у «Барселоны» пока не говорят о смене главного тренера. В «Реале» же говорят, исходя из новостей газеты AS, которая имеет свои инсайды в мадридском клубе, Зидан может покинуть команду, если вдруг проиграет эль-класико. Уже рассматриваются кандидатуры, как всегда Почеттино и Рауля, который руководит дублем.



«Барселона» здесь явный фаворит. Коэффициент на чистую победу каталонцев 2.11, но я не рискну на такое ставить. Здесь вполне может быть 1:1 или 2:2. «Реал» может показать характер и не будет играть так плохо, как действовал против «Кадиса» и «Шахтера». В то же время чудовищные ошибки в защите, которые были в этих матчах, вряд ли быстро испарятся, как по мановению волшебной палочки».