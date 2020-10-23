«Краснодар» — «Спартак»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 12-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.04.

«Мураду Мусаеву предстоит готовить команду к домашней игре против «Челси» Фрэнка Лэмпарда, которая состоится уже в следующую среду (28 октября). Очень вероятно, что на игру со «Спартаком» главный тренер выставит не самый основной состав.



Скорее всего, помимо прочих пропустят игру в чемпионате России Кабелла, у которого не всё в порядке с тестами на коронавирус, и Петров, который потянул мышцу в матче с «Ренном». После матча с «Рубином» (3:1) у Виктора Классона были проблемы с приводящей мышцей, во Франции он на поле не появился. Очень вероятно, что придётся обойтись ещё и без шведа. Серьёзный список.



«Спартак» на неделе фактически вторым составом играл в Кубке России против скромного «Енисея». Для выхода в следующую стадию из группы достаточно было не проиграть с разницей в пять мячей. Столичный клуб с этой задачей справился: уступил 0:1. Молодые футболисты не порадовали, но это не столь важно. Единственная однозначно плохая новость — травма Эсекьеля Понсе.



Стоит отметить неплохую результативность москвичей. Они забили 19 голов. Большим числом могут похвастаться разве что «Зенит» и как раз «Краснодар»: у них 24 и 21 соответственно. То есть с результативностью у соперников полный порядок.



Также любопытно, что «Спартак» очень здорово играет в гостях. За шесть выездов у него 10 забитых и шесть пропущенных мячей. При это получилось одержать четыре победы и скатать одну ничью. Дома «Краснодар» не даёт спокойно вздохнуть никому, но на фоне кадровых проблем сделать это будет труднее.



На наш взгляд, интересно выглядит П2 с нулевой форой за коэффициент 2.04. Подопечные Доменико Тедеско не играют в еврокубках, а потому могут бросить все силы на внутренний чемпионат. Тем более что есть отличная возможность навязать борьбу «Зениту», который попал в очень плотный график.



Статистика личных встреч, к слову, на нашей стороне. В пяти предыдущих поединках в Краснодаре у красно-белых три победы и одна ничья. Цифры солидные. Как минимум ничью москвичи тут наверняка зацепят».