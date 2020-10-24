«Севилья» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Эйбар» в 7-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Севильи» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

«В прошлом сезоне очень тяжело дался «Севилье» матч с «Эйбаром». В той встрече травму получил Томаш Вацлик. Тогда его заменил даже не Буну, замен не было, а Лукас Окампос занял место в воротах. Он же и забил в той встрече — 1:0. В двух матчах подряд сейчас «Севилья» не забивает. Не забили «Челси», хотя выглядели неплохо. До этого не забили «Гранаде» (0:1). И то поражение стало первым для «Севильи» в сезоне. «Эйбар» немного поправил свое положение, выиграв у «Вальядолида» и сыграв вничью с «Осасуной».



Но «Севилья», конечно, мощнее. Есть возможность ротировать состав у Лопетеги. Есть разные варианты. Правда, есть проблема у Хесуса Наваса — дискомфорт в бедре. Жордан не сыграет из-за дисквалификации. Кюнде на карантине. Ну, и Гомес получил травму в игре с «Челси». Наверное, в центре обороны сыграет Фернандо, как в лигочемпионском матче. Там он был надежен.



Очень сбалансированный футбол у «Севильи». Если дурака не будут валять, то «Эйбар» дома обыграют. Но вряд ли футбол будет ярким. У «Севильи» впереди сложный матч с «Ренном».



«Победа «Севильи» и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.93. Я бы еще рассмотрел «победу «Севильи» по угловым с форой (-2.5)» за 1.9. У «Севильи» очень хорошие фланги, там и Сусо, и Окампос. Они часто идут в обводку, зарабатывая угловые. Даже если появится Мунир или кто-то еще, «Севилья» возьмет свое организацией и индивидуальными действиями».