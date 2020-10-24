«Барселона» – «Реал Мадрид»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата Испании

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» – «Реал Мадрид».

Ставка: «Реал» не проиграет за 1.92.

«Ждал, сыграет ли Серхио Рамос. Без капитана у «Мадрида» совсем не было бы шансов, но теперь они появились. Я выбираю ставку «Реал» не проиграет» – верю, что Зидан справится.



Во-первых, прежде Зинедин всегда элегантно выруливал из кризисов. Сейчас ситуация вполне типичная: два поражения подряд, слухи об отставке, имена кандидатов на замену – короче, уступать нельзя. «Реал» и не уступит.



Во-вторых, «Барса» тоже в посредственной форме – пусть победа над венграми в ЛЧ никого не смущает. При Кумане каталонцы играют так же безыдейно, как при позднем Вальверде или при пастухе Сетьенне. Расчет в духе «Месси что-нибудь придумает» – так себе стратегия.



В общем, в дуэли Зидана и Кумана я однозначно больше верю в Зинедина. Но есть и еще одна ставка – тотал меньше 3. В последнее время Класико получаются крайне скучными и малоголевыми – ТМ 3 заходил во всех пяти последних встречах. Зайдет и сейчас, потому что команды не будут особо рисковать».