«Барселона» – «Реал Мадрид»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата Испании

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» – «Реал Мадрид».
Ставка: «Реал» не проиграет за 1.92.
«Ждал, сыграет ли Серхио Рамос. Без капитана у «Мадрида» совсем не было бы шансов, но теперь они появились. Я выбираю ставку «Реал» не проиграет» – верю, что Зидан справится.
Во-первых, прежде Зинедин всегда элегантно выруливал из кризисов. Сейчас ситуация вполне типичная: два поражения подряд, слухи об отставке, имена кандидатов на замену – короче, уступать нельзя. «Реал» и не уступит.
Во-вторых, «Барса» тоже в посредственной форме – пусть победа над венграми в ЛЧ никого не смущает. При Кумане каталонцы играют так же безыдейно, как при позднем Вальверде или при пастухе Сетьенне. Расчет в духе «Месси что-нибудь придумает» – так себе стратегия.
В общем, в дуэли Зидана и Кумана я однозначно больше верю в Зинедина. Но есть и еще одна ставка – тотал меньше 3. В последнее время Класико получаются крайне скучными и малоголевыми – ТМ 3 заходил во всех пяти последних встречах. Зайдет и сейчас, потому что команды не будут особо рисковать».
- 24 октября 2020
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