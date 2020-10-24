Хабиб — Гейджи, 24 октября 2020 года: прогноз Дэна Хукера на бой UFC 254

Известный боец Дэн Хукер дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи.

Ставка: победа Хабиба за 1.32.

«Несколько месяцев назад я вспоминал борцовскую базу Гейджи, хорошую выносливость, способность переждать шторм. Вспоминал, что Гейджи способен до поздних раундов сберечь свою мощь. Поэтому я тогда решил, что он может создать для Хабиба одно из самых сложных испытаний в карьере. Но чем ближе становился бой, тем меньше веры у меня оставалось.

Взглянем на путь Гейджи до титула: Майкл Джонсон — ударник, Эдди Альварес — ударник, Дастин Порье — ударник, Джеймс Вик — ударник, Эдсон Барбоза, Доннальд Серроне, Тони Фергюсон — все бои с ударниками. То есть вся карьера в UFC построена на боях с ударниками. И в самом главном поединке ты встречаешься с лучшим борцом мира. Это очень сложный тест.



Взглянем верхние 5-6 строчек рейтинга дивизиона: Дастин Порье, Тони Фергюсон, я — все мы ударники. То есть проходя путь до титула ты в основном строишь лагеря подготовки вокруг ударных навыков. А в титульном бою встречаешься с лучшим грепплером мира. Полностью сместить акцент с ударки на борьбу в течение 10-12 недель — это сложная задача. И слишком сложная для Джастина Гейджи. Хабиб сможет побороть его довольно уверенно".