Хабиб — Гэтжи: прогноз Александра Самедова на бой 24 октября 2020 года в ОАЭ

Бывший футболист сборной России Александр Самедов дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на турнире UFC 254.
Ставка: победа Хабиба болевым или удушающим за 3.00.
«Хабиб, конечно, фаворит, но Гэтжи очень опасен. Все говорили, что Тони Фергюсон его победит, но мы видели, что Гэтжи с ним сделал. Так что для Хабиба это будет мегатяжёлый бой. У всех такая уверенность в его победе, но мне кажется, даже он сам понимает, что это будет самый трудный для него поединок.
Как болельщик, я верю в Хабиба. Но это UFC, там один удар может решить исход боя. Даже сейчас в боксе все говорили, что Василий Ломаченко — фаворит своего поединка, но Теофимо Лопес его победил. Тем более считается, что у Гэтжи один из сильнейших ударов в лёгком весе. С другой стороны, вы знаете, как Хабиб выматывает соперников.
Думаю, ему нужно будет продолжать драться в своей манере. Это приносит результат, победу. Но соперники друг друга изучают. Мы всех тонкостей не знаем. Может быть, Хабиб измотает Гэтжи в борьбе и сможет победить удушающим приёмом. Но я никогда не видел, чтобы Гэтжи дрался с таким бойцом, как Хабиб. Видел бои с Тони и поражение от Дастина Порье. При этом говорят, что он неплохо ведёт себя в борьбе. Так что посмотрим, как всё будет».
- 24 октября 2020
-
20:30
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:05
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:35
-
17:30
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:45
-
16:40
-
16:35