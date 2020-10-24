Нурмагомедов — Гэтжи: прогноз Ярослава Перканюка на главный бой UFC 254

Профессиональный гандикаппер Ярослав Перканюк дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на турнире UFC 254.

Ставка: ИТБ Гэтжи 14 акцентированных попаданий по ногам за 2.07.

«Нурмагомедов силен во всех аспектах, у него невероятная работа ног, выносливость, реакция и чемпионский характер. Хабиба многие фанаты недолюбливают за скучную манеру ведения боя, однако это вряд ли его беспокоит, ведь он отвечает своим критикам победами. Все хотят увидеть ударную технику представителя России, так как пока он демонстрирует стойку только в том случае, когда соперники уже изнурены и с трудом стоят на ногах. На данный момент складывается впечатление, что Хабиб перерос легкий вес, он больше не вписывается в 70 килограмм и изнуряет себя серьезной весогонкой. Пока это не отображалось на его выносливости, но дальше будет труднее.



Гэтжи является обладателем стальной челюсти. У Джастина отличный бокс, в последних боях он показал, что способен держать дистанцию и уходить от ударов. Нет вопросов и к выносливости, так как американец может в одном ритме провести все 5 раундов. Ничего непонятно с борцовскими навыками, ведь его тренера утверждают, что он способен побороть любого, но при этом никогда этого не делал. Джастин опасен лоу-киками, он с первых минут боя отбивает ноги, тем самым замедляя соперников. Более того, он пробивает низко и не дает возможности поймать ногу.



Нет сомнений в том, что Нурмагомедов будет проводить успешные тейкдауны, ведь у него нет трудного выбора. Многие эксперты утверждают, что ударная техника Хабиба ничуть не хуже, чем у Гэтжи. Но от этого мне смешно, так как одно дело показывать ударку в 4 или 5 раундах, когда соперники вымотаны борьбой, а другое с первых минут боя. Гэтжи может не только перебить Нурмагомедова, он способен его нокаутировать, ведь имеет мощь в ударах. Но главное оружие Джастина – лоу-кики. Он с первых секунд боя начнет отбивать ноги Хабибу, чтобы замедлить его. Есть все предпосылки увидеть конкурентный бой, но, конечно же, шансов на победу больше у Нурмагомедова.



Американец вынужден использовать лоу-кики, так как ему нужно будет замедлить Хабиба. К тому же это главное оружие Джастина. В этой ситуации предлагаю поставить на следующее событие: акцентированные удары Джастина Гейджи по ногам (попадания) тотал больше (14). Считаю, что такой низкий тотал – подарок от букмекеров (в последних двух боях американец нанес 43 акцентированных ударов по ногам)».