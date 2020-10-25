«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 6-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».
Ставка: «Лестер» не проиграет за 1.90, результативная ничья за 4.20.
«Играют соседи по таблице, которые занимают 5-6-е места. Оба соперника последние матчи в рамках АПЛ проиграли 0:1. Артета — Гвардиоле, а Роджерс — Смиту. До 90-й минуты Каспер Шмейхель держал ворота на замке. Но Баркли все-таки пробил датчанина. «Арсенал» же в самом начале пропустил гол и уже не смог ничего поделать с «Манчестер Сити». Вообще, при Артете «канониры» играют больше в защите, чем в атаке. «Арсенал» забил всего 8 голов за 5 туров. «Лестер» выглядит агрессивнее — 12. Больше только «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси».
«Лестер» мощно выступил против «Манчестер Сити». Но «лисы» хороши именно в контратаках. А что делать, если соперник сам не лезет на рожон? В Кубке лиги в прошлом месяце «Арсенал» обыграл «Лестер». Но тогда Роджерс играл полурезервным составом. Сейчас все серьёзнее. «Лестер» не собирается терять место в топ-4».
- 25 октября 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
08:00
-
07:50
-
07:45
-
07:40
-
07:35
-
07:30
-
07:20
-
07:15
-
06:30
-
00:56
-
00:47
-
00:32
-
00:23
-
00:06