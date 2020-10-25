«Арсенал» — «Лестер»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 6-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер».

Ставка: «Лестер» не проиграет за 1.90, результативная ничья за 4.20.

«Играют соседи по таблице, которые занимают 5-6-е места. Оба соперника последние матчи в рамках АПЛ проиграли 0:1. Артета — Гвардиоле, а Роджерс — Смиту. До 90-й минуты Каспер Шмейхель держал ворота на замке. Но Баркли все-таки пробил датчанина. «Арсенал» же в самом начале пропустил гол и уже не смог ничего поделать с «Манчестер Сити». Вообще, при Артете «канониры» играют больше в защите, чем в атаке. «Арсенал» забил всего 8 голов за 5 туров. «Лестер» выглядит агрессивнее — 12. Больше только «Эвертон», «Ливерпуль» и «Челси».



«Лестер» мощно выступил против «Манчестер Сити». Но «лисы» хороши именно в контратаках. А что делать, если соперник сам не лезет на рожон? В Кубке лиги в прошлом месяце «Арсенал» обыграл «Лестер». Но тогда Роджерс играл полурезервным составом. Сейчас все серьёзнее. «Лестер» не собирается терять место в топ-4».