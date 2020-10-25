«Ахмат» — «Уфа»: прогноз Егора Титова на матч 12-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Уфа».
Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.92.
«Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов приезжает в Грозный со своей новой командой. Большие проблемы у «Уфы» по части созидания. Пять матчей подряд не забивали в чемпионате. Но хотя бы в Кубке России удалось провести хороший матч — забили 4 мяча в ворота «Чертаново». Забили нападающие — Жамалетдинов и Кротов. Может быть, это хороший признак.
Но «Ахмат» дома настроен на максимум очков. С «Ростовом» в гостях очень не повезло. Свои моменты не реализовали, а три мяча получили. Дома нужно реабилитироваться.
У Талалаева все-таки было больше время на работу с командой, чем у Рахимова. Понятно, что «Уфа» будет играть от обороны. У нее просто нет футболистов, чтобы в рискованной манере играть. Здесь важно не пропустить, а там, возможно, моменты появятся.
Голов здесь в большом количестве не жду, но предпочтительнее смотрится «Ахмат». Поэтому сыграл бы «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча». 0:0, 1:0, может быть, 1:1. Что-то в этом духе должно получиться».
- 25 октября 2020
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