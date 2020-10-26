«Ростов» — «Химки»: какой счёт, как сыграли 25 октября, кто победил, какие ставки зашли

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» проиграл «Химкам» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар).
Ростовский клуб доигрывал матч в меньшинстве, на 71-й минуте красную карточку получил Роман Ерёменко, который грубо сыграл против Ильи Кухарчука. Счёт был открыт в концовке встречи — на 91-й минуте забил Резиуан Мирзов. На 94-й минуте второй гол забил Брайан Идову.
Эксперты считали «Химки» аутсайдерами, предлагая на победу гостей коэффициент 5.20. С 1000 рублей можно было выиграть 5200 рублей. Успех «Ростова» оценивался в 1.77, ничья — в 3.90.
Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 1.90, «обе забьют — нет» — за 1.80, на удаление давали 3.20.
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