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Победа Хабиба над Гэтжи принесла клиенту букмекера 3,81 млн рублей

Победа Хабиба над Гэтжи принесла клиенту букмекера 3,81 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил на победу Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе. В рамках вечера UFC 254 встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи. Коэффициент на победу россиянина составлял 1.27.

Первый раунд начался для американца неплохо. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, в конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел. Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом «треугольник».

Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 3,81 млн рублей.

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