Победа Хабиба над Гэтжи принесла клиенту букмекера 3,81 млн рублей
Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил на победу Хабиба Нурмагомедова в бою за звание чемпиона UFC в лёгком весе. В рамках вечера UFC 254 встретились Хабиб Нурмагомедова и Джастин Гэтжи. Коэффициент на победу россиянина составлял 1.27.
Первый раунд начался для американца неплохо. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал сопернику совершить проход. Но вскоре Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, в конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел. Во втором раунде Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом «треугольник».
Таким образом, ставка клиента БК «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 3,81 млн рублей.
У Хабиба нет соперников. Он убрал с пути Гэтжи на UFC 254 и ошеломил букмекеров
Американец не стал проблемой. Единственная сенсация — заявление Нурмагомедова о завершении карьеры.
- 27 октября 2020
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