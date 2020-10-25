У Хабиба нет соперников. Он убрал с пути Гэтжи на UFC 254 и ошеломил букмекеров

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встретились Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи. Сенсации не случилось, российский боец добыл 29 победу в карьере.

Интрига умерла быстро. Нурмагомедов взял пару минут, чтобы присмотреться к оппоненту. Джастин провёл несколько лоу-киков и не давал пройти в ноги. Постепенно Хабиб начал поддавливать оппонента и, невзирая на несколько неприятных пропущенных ударов, конце пятиминутки сумел провести тейкдаун. Но извлечь из него пользу не успел.

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Во втором раунде Хабиб провёл тейкдаун и оформил победу удушающим приёмом — треугольником. Естественно, победа Нурмагомедова букмекеров не удивила. Он изначально шёл явным фаворитом, ставки на итоговый успех принимались с коэффициентом 1.30. С 1000 рублей можно было выиграть 1300 рублей.



На победу Гэтжи давали 4.00, а на ничью — 55.0. Американец сделал ставку на лоукики и совершил несколько одиночных попаданий, но этого не хватило. А вот быстрое завершения поединка стало сюрпризом, ведь пять предыдущих боёв Орла доходили как минимум до третьего раунда.



В то же время в то, что поединок продлится всю дистанцию, букмекеры не верили. На досрочное завершение давали коэффициент 1.45, а на решение судей — 2.75. То есть аналитики склонялись к победе россиянина в поздних раундах. Большинство бойцов UFC в своих прогнозах считали так же.

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На победу Хабиба в 1-2 раундах предлагалось поставить за 3.94, а на успех Нурмагомедова во второй пятиминутке давали коэффициент 7.30. То есть со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 7300 рублей. Несколько человек угадали этот исход. Например, рэпер Гуф накануне дал прогноз именно на победу фаворита во втором раунде.

А вот успех Нурмагомедова болевым/удушающим/добровольной сдачей оценивался крепким коэффициентом 2.70. Видимо, тут бралось в расчёт прошлое американца: он начинал именно как борец, а оба поражения в профессиональной карьере потерпел нокаутом. Тем не менее уйти от тейкдаунов Хабиба не смог, а в партере оба раза фактически просто наблюдал за тем, как россиянин улучшает позицию.

В общем, единственная сенсация состоялась уже после завершения боя. Непосредственно в октагоне проблем не возникло. А затем Хабиб заявил, что это был его последний поединок. И добавил, что дал такое обещание своей матери, поскольку хочет уделять ей больше внимания.

Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника У хейтеров Хабиба появилась новая отмазка. Неожиданно помогли букмекеры.

Букмекеры до боя не ожидали, что Хабиб Нурмагомедов объявит о завершении карьеры. Поставить на такое развитие событий можно было с коэффициентом 9.00. При ставке в 1000 рублей на выплату можно было получить 9000 рублей.

Прежде команда Хабиба неоднократно заявляла о желании бойца закончить карьеру с рекордом 30-0. На полном серьёзе ходили разговоры о поединке с 39-летним Жоржем Сен-Пьером, завершим карьеру в феврале 2019 года. И вроде бы в UFC есть сразу несколько примеров, доказывающих, что между заявлением об окончании карьеры и полноценном уходе из октагона есть огромная разница. Достаточно взглянуть на Конора Макгрегора.

Вот только Хабиб сильно отличается от ирландца. И от всех остальных тоже.