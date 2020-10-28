Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Локомотив» — «Бавария», 27.10.2020: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Локомотив» — «Бавария», 27.10.2020: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» принимал «Баварию». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 13-й минуте встречи счёт открыл полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка. Во втором тайме, на 70-й минуте, хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук сравнял счёт. Через 9 минут полузащитник Йозуа Киммих вновь вывел немецкую команду вперёд в счёте.

Эксперты не сомневались в победе «Баварии», ставки на немецкий клуб принимались за 1.19. С 1000 рублей можно было выиграть 1190 рублей. Успех «Локомотива» шёл за 16.0, ничья — за 8.30.

На тотал больше 2.5 мяча давали 1.34, на «обе забьют» — 1.93. Точный счёт 2:1 в пользу мюнхенцев шёл за 11.0.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020