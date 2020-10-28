«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Амур».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 1.91.



«Получив по морде от «Локомотива» (а как ещё, простите, назвать домашнее поражение со счётом 0:5?), «Салават» окончательно ввёл в когнитивный диссонанс не только своих болельщиков, но и всех мастей экспертов и прогнозистов, которым надо что-то про юлаевцев теперь думать и говорить. В принципе, с равными соперниками уфимцы старались не падать лицом в грязь. Это «Куньлуню» можно проиграть, но… Но когда тебя вот так, без обиняков, возят мордой по родному льду перед глазами родных болельщиков – тут уже без поиска больших проблем в команде никак не обойтись.



Мы эти проблемы искать не станем, пусть этим занимаются те, кому положено. Мы лишь попытаемся понять, сможет ли «Салават» отыграться за те два поражения, которые он получил в прошлом сезоне в Хабаровске с интервалом в два дня. В принципе, положение уфимцев в зоне плей-офф Восточной конференции достаточно уверенное, та мышиная возня, которую четыре команды ведут за два последних призовых места, она где-то ниже и напрямую юлаевцев не касается. Или всё-таки касается? Касается тем, что в ней принимает активное участие «Амур», который только что после двух поражений вылетел из этой самой зоны плей-офф, выдавленный оттуда «Сибирью».



То есть «Амур» будет рвать и метать в попытках вернуться в эту самую зону ещё до возвращения домой и начала четырёхматчевой домашней серии. Тем более что текущая выездная серия у хабаровчан в Уфе только начинается, они будут злыми и беспощадными. А вот каким будет «Салават» после трёпки от «Локомотива» — вопрос, конечно, интересный.



Я так полагаю, что после ярославцев в команде прошёл капитальный «разбор полётов». Вполне возможно, с раздачей всем сёстрам по серьгам, а может быть, даже с массовыми полётами тяжёлых предметов в головы. Это должно подстегнуть всех, а «Салават» в подстёгнутом виде и в неподстёгнутом – это, как говорят в Одессе, две большие разницы.



В общем, вы как хотите, а я собираюсь поставить на победу «Салавата», причём в основное время, причём с разницей не менее чем в две шайбы. Хватит уже «Амуру» изображать из себя надежду. Нет у него надежды в текущих реалиях», — сказал Лебедев.