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«Торпедо» — «Динамо» Мн: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ

«Торпедо» — «Динамо» Мн: прогноз Александра Кожевникова на встречу КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Торпедо» минимум в 2 шайбы за 2.85.

«О, достаточно интересный поединок нас ожидает. Взял бы победу нижегородцев. Я видел только один их матч в самом начале этого сезона. У горьковчан весьма своеобразный коллектив. Сейчас играют у себя дома, на родном льду. Вернулись из Челябинска, где со счётом 1:4 уступили местному «Трактору», но теперь явно соберутся, будут рвать и метать.

Соперник всё-таки «Динамо» минское, а не московское. Они явно послабее будут, хотя и обыграли рижских одноклубников буквально накануне. У минчан на скамейке находились болеющие легионеры. По правде говоря, они всё ещё болеют. Там вообще полкоманды в лазарете — шесть иностранцев и двое наших. Тяжёлая у них ситуация.

Впрочем, для нижегородского клуба никакой разницы нет. Я уверен в их преимуществе минимум в две шайбы. Это домашняя команда, как правило, на родном льду всегда хорошо выступает. С лучшей стороны проявит себя и сегодня. Плюс нижегородские болельщики весьма активны и погонят своих любимцев вперёд. Я не сомневаюсь в успехе «торпедовцев» в основное время матча и с преимуществом в две шайбы», — сказал Кожевников.

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