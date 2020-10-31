«Специя» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч 6-го тура чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 6-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Специя» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» победит + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.

У «Ювентуса» проблемы — команда на 5-м месте в Серии А, а в Лиге чемпионов проиграла в середине недели «Барселоне». Проиграла по делу. Пирло после матча объяснил, почему так произошло. По его словам, команда пока не очень хорошо адаптируется к новым требованиям и тяжело перестраивается. В игре с «Барселоной» можно было заметить, как Рабьо не лучшим образом продвигал мяч вперед и как туринцы ошибались в обороне. После удаления Демирала у туринцев не было шансов на удачный исход. Также не везло в игре с «Барселоной» Морате, который забил 3 мяча, но все были отменены (справедливо) из-за офсайда.



«Специя» (5 очков) — на 14-м месте. В единственном топ-матче на старте сезона команда Винченцо Италиано крупно уступила «Милану». В поединке с «Юве», думаю, дебютанту Серии А придется очень тяжело. Даже проблемный «Ювентус» без Роналду должен обыгрывать «Специю» в гостях. Пирло наверняка произведет ротацию состава, поэтому команда должна быть готова к предстоящей встрече. Я думаю, что туринцы сыграют результативно и уверенно победят. Мой прогноз — победа «Юве» и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.81".