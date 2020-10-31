«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.78.
«После разгрома в матче с «Лестером» (2:5) в конце сентября «Сити» потихоньку стал приходить в себя, стал играть более организованно, осознанно и менее авантюрно. Сзади голубые манкунианцы пожарят теперь не так часто. К тому же наконец возвращается Ляпорт, и его присутствие должно сделать тылы «Сити» более надежными. Ну а впереди все примерно как и всегда – кружева, атаки, удары и все, что с этим идет в комплекте.
«Шеффилд Юнайтед» по-прежнему без побед, но и безнадежной эту команду не назовешь. Она все так же организованна и слишком много вольностей у своих ворот не позволяет. Лишь раз команда Криса Уайлдера проиграла с разницей больше чем в один мяч в этом сезоне. Ну а впереди все достаточно беззубо – лишь три забитых мяча в шести играх, и только один из них с игры.
Думаю, что гости победы добьются, но какое-то голевое пиршество здесь ждать вряд ли стоит, особенно учитывая отсутствие у гостей и Агуэро, и Жезуса».
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