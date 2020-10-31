«Спартак» — «Ростов»: прогноз Максима Калиниченко на матч 13-го тура РПЛ в Москве

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ростов».



Ставка: победа «Спартака» с форой (—1) за 2.68.



«Спартак» сейчас по праву может считаться сильнейшей командой в России. По крайне мере, по статистике — точно. «Красно-белые» за последние туры смогли единолично возглавить таблицу, оторвавшись от «Зенита». Сейчас команда Тедеско опережает ЦСКА со второй строчки на два очка, а питерский клуб с третьего места – на три.



Очень отлаженный футбол показывает команда Тедеско. Видны улучшения, которые он вносит с момента прихода в клуб. В чемпионате очень давно москвичи не знают поражений. Даже с грозным «Зенитом» пару туров назад «красно-белые» смогли сыграть вничью.



Конечно, играют «Спартаку» на руку неудачи в прошлом сезоне, а именно – непопадание в еврокубки. Сейчас, когда ЛЧ и ЛЕ идут каждую неделю, всем участникам этих турниров приходится не просто. Это можно увидеть по результатам российских команд за два тура в еврокубках – ни одной победы.



Все ближайшие соперники по таблице у «Спартака» играют в Лиге чемпионов или Лиге Европы – ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». А подопечные Тедеско имеют возможность держать себя в хорошей физической форме, и как следует готовиться к матчам в РПЛ.



Вот и сейчас «Спартак» хорошо подготовится к матчу с «Ростовом». Команда Карпина тоже относительно неплохо начала этот сезон. Хотя сейчас она время от времени проигрывает и совершает много ошибок.



Как итог – шестое место в таблице и небольшой отрыв от клубов ниже. Но я все равно не думаю, что «Спартаку» будет легко в этой игре. Карпин наверняка сможет эмоционально настроить своих ребят на боевой лад.



Я считаю, «Спартак» победит в этой встрече. Думаю, ему удастся забить несколько голов «Ростову», и самому мало пропустить. Физическая форма «красно-белых» сейчас позволяет им диктовать свои правила в подобных противостояниях. Моя ставка — победа «Спартака» с форой (–1)».