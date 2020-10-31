«Сочи» — «Локомотив»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
31 октября «Сочи» принимает «Локомотив» в матче 13-го тура чемпионата России. Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры не могут выделить фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех москвичей оценён букмекерами коэффициентом 2.81. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
- 31 октября 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
06:30
- 30 октября 2020
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
Партнерский контент