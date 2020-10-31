«Спартак» — «Ростов»: прогноз Георгия Черданцева на матч 13-го тура РПЛ в Москве

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» – «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15.

«Команды имели целую неделю для подготовки к этому матчу, поэтому на усталость им сетовать нет причин.



У «Ростова» большие изменения в составе, но, как показывают матчи, даже в обновленном составе команда все равно остается атакующей. «Спартак» в ранге лидера и на своем поле – естественно будет играть в атаку.



Мне кажется, матч должен быть результативным. «Спартак» забивает и позволяет создавать моменты у своих ворот. Ну и «Ростов» – тоже стремится созидать, но и имеет определенный дисбаланс не в пользу оборонительной линии. Голы в этом матче стоит ожидать.



ТБ (2.5) за 2.15. Думаю, это отличный вариант. Причем неважно, в какие ворота будут залетать мячи при такой ставке».