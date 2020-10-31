«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 13-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» — «Локомотив».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.
«Один из центральных матчей тура. «Сочи», на мой взгляд, просто чудовищно играет в обороне в последнее время. В пяти матчах подряд команда Федотова пропускала. В последний раз играли на ноль еще в 7-м туре против «Ахмата» на выезде. Потом три мяча получили от «Арсенала», пропустили от «Краснодара», 2 — от «Ростова», 3 — от «Зенита», 3 — от «Динамо».
Думаю, сейчас Федотов основной акцент сделает на оборону. Как бы парадоксально ни звучало, но Федотов постарается не допустить тех ошибок, которые сделала «Бавария», играя с «Локомотивом». Мюнхенцы играли высоко и давали постоянно убегать Зе Луишу, Миранчуку и другим футболистам, тому же Крыховяку. «Сочи» наверняка сыграет внимательно в обороне.
«Локомотив», оставив огромное количество эмоций и сил в игре с «Баварией», не факт, что успеет восстановиться. Есть еще проблемы у Смолова.
Как мы помним, в прошлом сезоне оба матча были очень нерезультативными между «Сочи» и «Локомотивом». 0:0 сыграли в Черкизово и 1:0 москвичи победили на выезде.
Думаю, большого количества голов ждать не стоит. В тех условиях, в которых «Сочи» готовится к матчу (много пропущенных мячей), Федотов сделает акцент на обороне. После двух поражений подряд сочинцам очень нужен результат. А «Локомотив» в чемпионате в целом выглядит неплохо. Да, проиграли после Лиги чемпионов «Ротору», но до этого были 4 победы подряд, причем не очень результативные.
Мой вариант — «тотал меньше 2,5 мяча».
- 31 октября 2020
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:35
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:24
-
12:22
-
12:15