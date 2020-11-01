«Уфа» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 13-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Уфа» — «Урал», который состоится 1 ноября в Уфе.



Ставка: ничья за 2.90, точный счёт матча 0:0 за 6.70.



«Ждать от соперников зрелищной игры не приходится. И те, и другие испытывают проблемы с организацией игры в атаке и очень мало забивают. Велика вероятность нулевой ничьи. Можно просто поставить на тотал меньше, но мне кажется, что обе команды будут действовать максимально осторожно, чтобы не проиграть. Они находятся внизу турнирной таблицы, надо набирать очки, цена ошибки серьёзная. А потому дело вообще может обойтись без голов. Коэффициент на это очень хорош, 6.70», — сказал Бубнов.