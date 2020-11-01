«МЮ» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч 7-го тура чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 7-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20, ИТБ 54.5% владения мячом «МЮ» за 1.83.
«От этой игры все, наверное, ждут праздника атакующего футбола, ведь «МЮ» только что разгромил «Лейпциг» (5:0), а «Арсенал» — «Дандок» (3:0). Но мне кажется, ничего подобного здесь не будет.
«Арсенал» научился при Артете играть против «больших» соперников – и почти всегда он это делает от обороны. Максимально компактно, закрыто и с расчетом на быстрые контрвыпады. В последних двух матчах против топов («Ман Сити» и «Ливерпуля») был, например, забит всего один мяч.
«МЮ» все-таки пытается играть более активно. И получается это делать у манкунианцев со временем все лучше.
Но здесь, мне кажется, с этим как раз будет непросто. «Юнайтед», как правило, нужно пространство для того, чтобы их атакующие игроки могли задействовать козыри. «Арсенал», боюсь, его предоставлять особо не будет. Джака хорош в последнее время, у Парти, думаю, тоже должно в новой команде все получиться.
В общем, предположу, что игра не получится результативной. При этом хозяева наверняка будут владеть территориальным преимуществом».
- 1 ноября 2020
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