«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Сибирь».

Ставка: победа «Сибири» за 2.56.

«Новосибирцы не сдюжили в Казани. Забросив три безответных шайбы в первом периоде, они разбудили «барсов», мотивировали их по самое «не балуй», после чего получили в оставшиеся 40 минут пять штук. У «Нефтехимика», в принципе, в предыдущем матче все происходило по схожему сценарию, но в меньших «дозах» — там «Амуру» пришлось отыгрывать одну шайбу, и он это сделал.



Не сумев одолеть «старшего брата», сибиряки приехали одолевать «младшего». В принципе, классическая картина, весьма радостная для нижнекамских болельщиков, когда к ним из Казани приезжает измученный, изжеванный и измочаленный «Ак Барсом» соперник, которого нужно лишь доесть. Так было раньше, но вот в последнее время получается далеко не всегда. И, думается, не получится и на этот раз.



Не получится, в первую очередь, потому, что еще непонятно, кого в предыдущем туре больше изжевали – «Сибирь» или «Нефтехимик». Во-вторых, эти команды у нас нынче представляют разные весовые категории, хотя раньше, на протяжении многих лет, выступали в одной. Но «Сибирь» так и осталась в среднем весе, тогда как «Нефтехимик», если можно так выразиться, «исхудал до мухача». Есть, правда, одно «но»: нижнекамцы с сибиряками играть умеют и любят. И «Нефтехимик» выиграл у «Сибири» не только три последних матча, но и вообще имеет приличное преимущество по соотношению побед и поражений в «междусобойчиках». Вот только было это все давным-давно, в предыдущем сезоне и ранее. Где же сейчас «Сибирь», а где «Нефтехимик», легко понять, глянув в турнирную таблицу.



«Сибирь» должна побеждать. Слишком уж шаткое у нее положение в зоне плей-офф Восточной конференции, чтобы разбрасываться очками с «Нефтехимиком». Поэтому вангую победу гостей, с небольшим преимуществом в счете, но при этом в основное время».