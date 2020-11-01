«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — «Сибирь».
Ставка: победа «Сибири» за 2.56.
«Новосибирцы не сдюжили в Казани. Забросив три безответных шайбы в первом периоде, они разбудили «барсов», мотивировали их по самое «не балуй», после чего получили в оставшиеся 40 минут пять штук. У «Нефтехимика», в принципе, в предыдущем матче все происходило по схожему сценарию, но в меньших «дозах» — там «Амуру» пришлось отыгрывать одну шайбу, и он это сделал.
Не сумев одолеть «старшего брата», сибиряки приехали одолевать «младшего». В принципе, классическая картина, весьма радостная для нижнекамских болельщиков, когда к ним из Казани приезжает измученный, изжеванный и измочаленный «Ак Барсом» соперник, которого нужно лишь доесть. Так было раньше, но вот в последнее время получается далеко не всегда. И, думается, не получится и на этот раз.
Не получится, в первую очередь, потому, что еще непонятно, кого в предыдущем туре больше изжевали – «Сибирь» или «Нефтехимик». Во-вторых, эти команды у нас нынче представляют разные весовые категории, хотя раньше, на протяжении многих лет, выступали в одной. Но «Сибирь» так и осталась в среднем весе, тогда как «Нефтехимик», если можно так выразиться, «исхудал до мухача». Есть, правда, одно «но»: нижнекамцы с сибиряками играть умеют и любят. И «Нефтехимик» выиграл у «Сибири» не только три последних матча, но и вообще имеет приличное преимущество по соотношению побед и поражений в «междусобойчиках». Вот только было это все давным-давно, в предыдущем сезоне и ранее. Где же сейчас «Сибирь», а где «Нефтехимик», легко понять, глянув в турнирную таблицу.
«Сибирь» должна побеждать. Слишком уж шаткое у нее положение в зоне плей-офф Восточной конференции, чтобы разбрасываться очками с «Нефтехимиком». Поэтому вангую победу гостей, с небольшим преимуществом в счете, но при этом в основное время».
- 1 ноября 2020
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:00