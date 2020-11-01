«Тамбов» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч 13-го тура чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Динамо» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Динамо» за 2.12.

У «Динамо» новый тренер, который уже какую-то работу, наверное, сумел провести. Будет интересно посмотреть на итоги этой работы, на то, что уже удалось сделать Сандро Шварцу. На словах все то, что он говорит, настраивает болельщиков «Динамо» на определённый оптимизм. Но от слов до дел есть определённая дистанция, и к турнирной таблице слова, в общем-то, отношения не имеют.



Но соперник для Шварца, для начала его карьеры, удобный. Как раз здесь можно играть, отталкиваясь от себя. Можно не подстраиваться под соперника. Шварц может показать, что же он хочет видеть от московского «Динамо».



Достаточно неплохой вариант ставки на этот матч — «индивидуальный тотал «Динамо» больше 1.5 мяча» за 2.12. Думаю, что Шварц в этом матче будет играть в атакующий футбол и два мяча в этой встрече «Динамо» под силу забить».