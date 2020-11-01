«Тамбов» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 13-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Динамо».

Ставка: «Динамо» победит + тотал меньше 3.5 мяча за 2.15.

«Динамовцы на хорошем уровне провели матч с «Сочи», победили. И теперь нужно закрепить успех при новом тренере. Вряд ли мы увидим какие-то новинки в игре «Динамо», но, по крайней мере, команда должна показать хороший настрой. По составу очевидное преимущество у москвичей. В хорошем состоянии Шиманьски, Лесовой, Комличенко очень неплохо сыграл с «Сочи». Мы видим в атаке людей, способных делать результат. На стандартах динамовцы тоже часто преуспевает.



«Тамбов» будет играть строго от обороны, легко не сдастся. Но предполагаю, что класс исполнителей скажется. Игра «Тамбова» против «Урала» совсем мне не понравилась. И здесь, честно говоря, не жду ничего хорошего, тем более Чуперка не сыграет.



Поставлю на победу «Динамо» через тотал меньше 3.5 мяча. 1:0, максимум 2:1 динамовцы выиграют, как мне видится».