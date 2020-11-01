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«Динамо» — ЦСКА: прогноз Владимира Плющева на московское дерби в КХЛ

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Владимира Плющева на московское дерби в КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.21.

«Два клуба, которые всегда олицетворяли отечественный хоккей. Армейцы на протяжении уже нескольких лет идут на вершине турнирной таблицы Западной конференции, динамовцы пытаются зацепиться за место в верхней части той же таблицы. Всегда матчи между «Динамо» и ЦСКА проходят в бескомпромиссной борьбе.

Для динамовцев армейцы стали едва ли не самым неудобным соперником среди всех клубов КХЛ. В этом сезоне команды уже встречались трижды – на Кубке Мэра Москвы и дважды в рамках чемпионата КХЛ. Все три матча были за армейцами. На сегодняшний день ЦСКА является более организованной, сбалансированной во всех линиях командой.

ЦСКА победит – в этом у меня сомнений никаких нет. И коэффициент на победу армейцев в основное время весьма неплохой».

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