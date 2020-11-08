«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура чемпионата России
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар», который состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге.
Ставка: победа «Зенита» за 1.65, тотал больше 2.5 мяча за 1.63.
«Обе команды будут играть на фоне усталости и больших кадровых потерь, это должно повлиять на уровень футбола. И у тех, и у других по итогам первого круга группового этапа Лиги чемпионов всего одно очко в активе, радоваться нечему.
В пользу «Зенита» говорят фактор своего поля и лучшее психологическое состояние. «Краснодар» очень обидно проиграл в Севилье и будет опустошенным. Потому в этом матче поставлю на победу сине-бело-голубых".
- 8 ноября 2020
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