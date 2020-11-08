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«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура РПЛ

«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч 14-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив», который состоится 8 ноября в Москве.

Ставка: ничья за 3.00, обе команды забьют за 2.06.

«Если «Локомотив» сыграет также строго в обороне, как в Лиге чемпионов с мадридском «Атлетико» во вторник, то «Динамо» точно не сможет одержать третью победу подряд. Хватит ли сил «железнодорожникам»? Это главный вопрос.

Должно, ведь в случае очередной неудачи, они рискуют очутиться во второй половине турнирной таблицы чемпионата России. Впереди пауза, некоторые футболисты смогут отдохнуть. Думаю, команда Николича соберёт силы в кулак и зацепится за очки".

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