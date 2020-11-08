«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Лацио» – «Ювентус».



Ставка: победа «Лацио» за 3.00.



«Лацио» должен выйти на поле в боевом настрое. Сыграют многие из тех, кто пропустил последние матчи, в том числе с «Зенитом» в ЛЧ. Должна выйти на поле против туринцев главная ударная сила римлян – Иммобиле.



Но в принципе и без некоторых ключевых игроков «Лацио» играл очень неплохо с «Зенитом». Додавил он питерцев к концу игры. Так что сейчас в матче с таким грозным соперником команда Индзаги будет готова вести бой.



В этой игре, думаю, тяжело придется «Ювентусу», особенно на выезде. Туринцы сейчас переживают переходной период с новым тренером, с новыми схемами, с новой философией. Нестабильно пока выступает «старая синьора» в новом сезоне. Совсем не пошла на пользу ей болезнь Роналду, которая выявила еще ряд проблем у туринцев.



Чередует «Ювентус» победы с ничейными результатами. В таблице он приблизился к лидирующему «Милану». Но пока еще не хватает ему очков, чтобы полноценно бороться за первое место.



Хотя у «Лацио» здесь намного больше проблем. Римляне идут в середине таблицы на десятом месте. Они частенько упускают победу, проигрывая не самым сильным соперникам. Но, как я сказал выше, думаю, к матчу с «Ювентусом» «Лацио» будет готов.



Я считаю, что римлянам по силам победить в этом матче. Так что предлагаю поставить на их выигрыш с форой (0). Дома эта команда будет играть намного агрессивнее, чем на выезде против «Зенита» несколько дней назад".