«Динамо» М – «Алмаз»: прогноз Владимира Плющева на матч ВХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч ВХЛ «Динамо» Москва – «Алмаз».
Ставка: победа «Динамо» за 1.70.
«Динамовская молодёжка в Красногорске проведёт второй матч против «Алмаза». «Динамо» идёт на первом месте в чемпионате, череповчане находятся на пятой строчке Запада. Первая игра осталась за хозяевами, «Динамо» выиграло — 4:2.
Соперники изучали выжидали ошибок друг от друга, а во втором периоде хозяева забили две шайбы, завладев инициативой, а затем добавляли в нужный момент.
Нападающие динамовцев Никита Луховской, Максим Махрин и череповчанин Максим Неволин проводят сильный сезон и являются одними из лучших бомбардиров и снайперов в МХЛ. Махрин забил дважды «Алмазу» в первой игре, его шайбы во многом предопределили результат.
Команды достойны друг друга. Умеют навязывать свою игру, чувствуется рука тренеров, игроки обучены и играют строго по заданию. Да, случаются ошибки, но в хоккее, тем более молодёжном, это типичное явление. За «Динамо» чуть больше мастерства и фактор домашнего льда. «Алмаз» вполне может вырвать у соперника очко, а то и два, но шансов на победу у хозяев побольше. Мой выбор — победа «Динамо» в основное время», — сказал Плющев.
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