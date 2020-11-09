Эксперты назвали фаворита Примеры после поражения «Реала» от «Валенсии»

Вчера, 8 ноября, мадридский «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» 1:4 в матче испанской Примеры. В ворота команды Зинедина Зидана назначили сразу три пенальти. Теперь у «Королевского клуба» 16 очков в 8 матчах и четвёртое место в турнирной таблице. Однако, по оценке букмекеров, именно «Реал» — фаворит чемпионата.



Поставить на победу команды Зидана в чемпионате можно с коэффициентом 2.15. На «Барселону», которая набрала в 7 матчах 11 очков и идёт на восьмом месте, можно сделать ставку за 3.78. Почти столько же — 3.88 — предлагают букмекеры за ставку на мадридский «Атлетико» (7 матчей, 17 очков, третье место).



Шансы нынешнего лидера таблицы — «Реала Сосьедад» (9 матчей, 20 очков) — аналитики оценили коэффициентом 20.00.