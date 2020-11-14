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Португалия — Франция: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА

Португалия — Франция: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА
Ставки / Прогнозы 0

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Португалия – Франция.

Ставка: победа Португалии за 2.52.

«Франция оконфузилась в товарищеской игре с Финляндией. Проиграла она со счетом 0:2. Лихорадит эту команду. В прошлой паузе на матчи сборных она смогла разнести Украину – 7:1, а сейчас так проигрывает финнам.

Однако сильно заострять внимание на проигрыше французов в этом матче я бы не стал. Все-таки это товарищеская встреча. Здесь имели место быть новые тренерские решения, а также более спокойный настрой игроков. Думаю, в матче с Португалией мы, конечно, увидим другую сборную Франции.

Португалия, с учетом разгрома Андорры со счетом 7:0, является фаворитом этой встречи. Это очень сбалансированная и крепкая команда. Во всех линиях она действует уверенно. Если французы часто добывают результат путем индивидуальных умений игроков, то португальцы даже с Роналду в составе играют очень отлаженно во всех частях поля.

Португалия уже показала, что отлично справляется в атаке и крепко держится в обороне. Так, давно не пропускали португальцы. Будь-то Испания или Швеция – ворота у них оставались сухими.

Французы же играют не так стабильно. Как я говорил выше, слабому сопернику они могут и проиграть, и выиграть у него. С более равными сборными команда Дешама тоже сейчас играет по-разному. Их последний матч с Португалией ничем особым не выделился. Равная игра – 0:0.

Считаю, нужно отталкиваться от Португалии и поставить на ее победу».

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