Германия — Украина: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги наций УЕФА

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Германия – Украина.



Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 мяча за 2.79.



«Украина накануне проиграла Польше в товарищеской игре. Однако, несмотря на итоговый счет 0:2, команда Шевченко оставила очень хорошее впечатление. У украинцев сейчас достаточно большой выбор футболистов. После прошлой паузы на матчи сборных это большой глоток воздуха для этой команды.



За осенние игры в сборной Украины дебютировали несколько отличных ребят, которые смогли хорошо показать себя и помочь команде. Но, если мы говорим о хорошем составе и широкой скамейке, то тут Германия, конечно, фаворит не только в конкретном матче, но и вообще в Европе. У Лева сейчас есть большой выбор лучших игроков. От некоторых ветеранов национальной команды он даже в этот раз отказался.



По статистике, Украина в последних матчах играет плохо. Однако после 1:7 от Франции сыграть на равных с Германией (1:2), а затем и вовсе обыграть Испанию (1:0) – результат, достойный уважения.



А Германия вот зачастила с ничейными результатами в последних матчах. Немцы много забивают, но и немало пропускают. Об этом говорят матчи со Швейцарией и Турцией – 3:3 в обеих встречах. Кажется, что команда Лева сейчас находится в переходном состоянии. Приходит новое поколение. Некоторых игроков уже не вызывают, а новые – сыгрываются вместе.



Но естественно, фаворит в этом матче все равно известен. Надеюсь, что Украина выйдет в своем лучшем составе на эту игру и покажет уверенный футбол. Сейчас только Степаненко не сможет помочь своей сборной из важных игроков. Все остальные должны выстоять перед немцами.



Также Шевченко уже играл недавно против Германии. Определенные изменения в тактике против нее могут произойти у украинцев.



В этом матче я жду голов. Обе команды преуспевают в атаках. У них разные стили, но итог всегда один. Украинская молодежь со своим задором и креативом точно должна огорчить оборону Германии. А она, в свою очередь, со своими отточенными схемами тоже наверняка забьет.



Моя ставка – обе команды забьют, а тотал мячей будет больше 3.5».