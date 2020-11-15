Бельгия — Англия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций УЕФА

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия.

Ставка: победа Бельгии за 2.38.

«Недавно команды встречались. Бельгийцы вели на «Уэмбли», но в итоге уступили. Мне кажется, что они сами не поняли, как это произошло. Играли с преимуществом, могли забивать еще, но англичане проявили характер. На днях бельгийцы уже играли со сборной Швейцарии. Там был экспериментальный состав, многих лидеров не было. Теперь уже Бельгия пропустила первой, дебютант привез себе гол, но сумели ответить двумя мячами Батшуайи.



Против Англии выйдет уже боевой состав бельгийцев — Де Брюйне, Витсель, Торган Азар. Не исключен и выход Лукаку, у которого была травма.



Мне кажется, что потенциал бельгийцев выше. Да, Англия в последнее время приближается к уровню топ-сборных, но опыта этой команде пока не хватает. Выберу ставку на чистую победу Бельгии».