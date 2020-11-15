Молдавия — Греция: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций
Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Молдавия — Греция, который состоится 15 ноября.
Ставка: победа Греции и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.
«Как умеют обороняться молдаване, мы на днях уже увидели. Не думаю, что они решат отказаться от тактики, только что принесшей успех, в следующей игре.
Грекам победа нужна — они борются за первое место в группе и последующее повышение в классе. Но громить соперника совсем необязательно, лишних сил ни у кого сейчас нет, к тому же через три дня куда более важный и сложный матч со Словенией.
Так что самое вероятное здесь — это победа гостей на классе без какой-то феерии. Возьму победу Греции через общий низ».
- 15 ноября 2020
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