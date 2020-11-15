Молдавия — Греция: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Молдавия — Греция, который состоится 15 ноября.

Ставка: победа Греции и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Как умеют обороняться молдаване, мы на днях уже увидели. Не думаю, что они решат отказаться от тактики, только что принесшей успех, в следующей игре.



Грекам победа нужна — они борются за первое место в группе и последующее повышение в классе. Но громить соперника совсем необязательно, лишних сил ни у кого сейчас нет, к тому же через три дня куда более важный и сложный матч со Словенией.



Так что самое вероятное здесь — это победа гостей на классе без какой-то феерии. Возьму победу Греции через общий низ».