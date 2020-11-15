Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Молдавия — Греция: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций

Молдавия — Греция: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Молдавия — Греция, который состоится 15 ноября.

Ставка: победа Греции и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Как умеют обороняться молдаване, мы на днях уже увидели. Не думаю, что они решат отказаться от тактики, только что принесшей успех, в следующей игре.

Грекам победа нужна — они борются за первое место в группе и последующее повышение в классе. Но громить соперника совсем необязательно, лишних сил ни у кого сейчас нет, к тому же через три дня куда более важный и сложный матч со Словенией.

Так что самое вероятное здесь — это победа гостей на классе без какой-то феерии. Возьму победу Греции через общий низ».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020