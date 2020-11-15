Бельгия — Англия: смотреть онлайн, где будет трансляция матча Лиги наций УЕФА
15 ноября состоится матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех Англии оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекеры считают, что матч Бельгия — Англия 15 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76. На гол в первые 15 минут дают 3.40.
Гол Ромелу Лукаку идёт за 2.40, гол Гарри Кейна — за 2.50. Поставить на результативный удар Рахима Стерлинга можно за 3.30.
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