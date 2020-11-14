Бельгия — Англия. Прогноз: Лукаку, Куртуа и Витсель не пустят Кейна на первое место

15 ноября состоится матч Лиги наций Бельгия — Англия. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44. Успех Англии оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Бельгия — Англия 15 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Англия 15 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76. На гол в первые 15 минут дают 3.40.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия (15.11.2020)

Настало время третьей международной паузы в сезоне. График тот же, что был в октябре: товарищеский матч, после чего два поединка в Лиге наций. Играть придётся через два дня на третий, отдыхать практически некогда. Товарищеские игры остались позади, приступаем к финишной прямой Лиги наций.

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15 ноября сборная Бельгии в Лёвене сразится с Англией, начало — в 22:45 мск. Соперники борются за первое место во второй группе элитного дивизиона. Понижение в классе не грозит ни при каких обстоятельствах: Исландия не потянула уровень, потерпев четыре поражения в четырёх матчах. Она точно опустится в лигу В.



А вот на лидерство претендуют три оставшихся коллектива. Наилучшие шансы у сборной Бельгии, которая набрала девять очков. Дания и Англия отстают на два пункта, зато у них календарь приятнее. Есть по одной встрече с исландцами, а вот «дьяволы» сразятся только с прямыми конкурентами.



«Львы» создали себе проблемы на ровном месте, хотя счастье само плыло к ним в руки. Поначалу они добивались результата вопреки качеству футбола. С колоссальным скрипом дожали Исландию: ничего не создали, забили пенальти на 91-й минуте, в оставшееся время хозяева промахнулись с «точки».

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Потом скатали нулевую ничью в Дании, выглядев даже хуже оппонента. В третьем туре обыграли Бельгию: два гола с трёх попаданий в створ, гол после сумасшедшего рикошета, жуткая реализация Янника Карраско (2:1). Однако выводов не последовало. 14 октября на своём поле проиграли датчанам со счётом 0:1. Остались в меньшинстве на 31-й минуте, тут же пропустили и не смогли отыграться.



Теперь с Бельгией из-за дисквалификации не поможет Харри Магуайр. Любопытно, что на днях в контрольном матче с Ирландией (3:0) защитник «МЮ» всё равно отбегал 90 минут. Бельгия тем временем на своём поле укатала крепкую Швейцарию (2:1). На полные обороты не включалась, но волевую победу всё же добыла.



Если оценивать непосредственно качество футбола в 2020 году, заметное преимущество на стороне подопечных Роберто Мартинеса. Плюс своё поле и отсутствие перелётов. Состав тоже близок к оптимальному: Тибо Куртуа на этот раз готов, Лукаку залечил повреждение, а к травмам Эдена Азара все уже давно привыкли.

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Англичане никак не могут нащупать баланс, до того выплывать удавалось исключительно на индивидуальном мастерстве лидеров и везении. Голы в официальных матчах даются с трудом, а оборона и вратарь у «дьяволов» в полном порядке.

На наш взгляд, шансы бельгийцев тут заметно выше. Благо что их вполне устроит ничья. Тогда для первого места через пару дней будет достаточно не проиграть Дании.



А вот гостей устроит только победа, потому сидеть в обороне и ждать шанса они не смогут. Придётся действовать активнее, а убежать и решить на пространстве у бельгийцев способен практически каждый. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.75 и ИТМ 1 гола Англии за 2.09.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Бельгия — Англия 15 ноября 2020 года

Сборная Англии в 2020 году выглядит уныло. В товарищеских матчах всё хорошо, а вот в официальных каждый гол даётся с колоссальным трудом. А тут надо на заказ обыгрывать одну из лучших команд мира на её поле. Да ещё и без основного центрального защитника. Верится в подобное с трудом. «Дьяволы» накануне поберегли лидеров, да и ничья их полностью устроит. Все исходные данные на стороне хозяев, а линия позволяет взять П1 с нулевой форой за нестыдный коэффициент 1.75.



Ставка: победа Бельгии с нулевой форой за 1.75.